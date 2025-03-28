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Kayserispor, Hatayspor'u 5-0 ile Geçti

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Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, Hatayspor'u 5-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

(ANKARA) - Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor konuk ettiği Hatayspor'u 5-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında, Bellona Kayserispor, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetti.

Kayserispor 2. dakikada Ali Kerimi, 37. dakikada Stephane Bahoken, 59. dakikada Ramazan Civelek, 69. dakikada Duckens Nazon ve 89. dakikada Talha Sarıarslan'ın attığı golle sahasında Hatayspor'u 5-0 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Spor
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