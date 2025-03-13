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Kayserispor, Hatayspor Maçının Saat Değişikliği İçin TFF'ye Başvurdu

Kayserispor, Hatayspor Maçının Saat Değişikliği İçin TFF'ye Başvurdu
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Kayserispor, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın saatinin değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptı ve taraftar desteklerinin önemine dikkat çekti.

Kayserispor, sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının saatinin değiştirilmesi için TFF'ye başvuru yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu maçın başlama saatinin değiştirilmesini istedi. Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 28 Mart 2025 Cuma günü oynanmasına ve saat 16.00'da başlamasına karar verilen bu maç için resmi başvuru yaptı. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın imzalı yapılan açıklamada, "Takımımız için her karşılaşmanın önemli olduğu ve her puanın değerli olduğu bu ortamda rakiplerimizle eşit şartlarda oynama talebimizi yetkililere buradan iletiyoruz. Kayserispor Kulübü olarak taraftarımızın desteğine en çok ihtiyacımızın olduğu haftalarda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulübümüzün maç planlaması hakkında yapmış olduğu bu kararı değiştirmesini ve ligin en kritik haftalarında rakiplerimizle eşit şartlarda aynı saatlerde mücadele etmek için saat değişikliği talebimizin ve resmi müracaatımızın değerlendirilmesini istiyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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