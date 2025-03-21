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Kayserispor Hatayspor Maçı için Topbaşı Yaptı

Kayserispor Hatayspor Maçı için Topbaşı Yaptı
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Süper Lig temsilcisi Kayserispor, milli müsabakalar nedeniyle verilen aradan sonra Hatayspor maçı için idmanlara başladı. Teknik direktör Jakirovic yönetimindeki takım, 3 puan alarak kümede kalma mücadelesinde ilerlemek istiyor.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, sahasında oynayacağı Hatayspor maçı için topbaşı yaptı.

Milli müsabakalardan dolayı lige verilen arada izin yapan Kayserispor, yeniden idmanlara başladı. Gelecek hafta sahasında oynayacağı Hatayspor maçı için topbaşı yapan sarı kırmızılılar, 3 puan almayı hedefliyor. Boşnak Teknik Direktör Sergej Jakirovic nezaretinde çalışmalara başlayan sarı kırmızılılar, sahasında oynayacağı maçta puan kaybı yaşamak istemiyor. Kayserispor, kümede kalma mücadelesinde Hatayspor'u mağlup ederek üst sıralara çıkmanın hesabı içerisinde.

Kayserispor, yeni teknik direktörü Jakirovic ile çıktığı 7 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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