Kayserispor-Göztepe Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Göztepe maçının bilet fiyatları belirlendi.

Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu. Renktaşlar arasındaki mücadeleyi stattan takip etmek isteyen taraftarlar, Güney Alt, Kuzey Üst, Kuzey Alt için 100 TL, Doğu Üst, Doğu Alt, Batı Alt tribün için 200 TL, Batı Balkon için ise 250 TL ödeyecek.

Misafir tribün bileti de 130 TL'den satışa sunuldu. - KAYSERİ