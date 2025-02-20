Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu

Bu provaydı, İstanbul'a daha kuvvetlisi geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira

İfadesi ortaya çıktı! İşte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın aylık geliri
Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye
Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı

Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı

Kayserispor-Göztepe Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı

Kayserispor-Göztepe Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak maçın bilet fiyatları belirlendi. Taraftarlar için fiyatlar 100 TL ile 250 TL arasında değişiyor.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Göztepe maçının bilet fiyatları belirlendi.

Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu. Renktaşlar arasındaki mücadeleyi stattan takip etmek isteyen taraftarlar, Güney Alt, Kuzey Üst, Kuzey Alt için 100 TL, Doğu Üst, Doğu Alt, Batı Alt tribün için 200 TL, Batı Balkon için ise 250 TL ödeyecek.

Misafir tribün bileti de 130 TL'den satışa sunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Tuğçe Tayfur'dan korkutan paylaşım
img

Bahar dizisinde tepki çeken sahne
img

Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Derbi ertelenecek mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Derbi ertelenecek mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi

Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Polis operasyonlarına misilleme yapan çete evleri basıp 20 kişiyi öldürdü

Evleri basan çete 20 kişiyi gözünü kırpmadan öldürdü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.