Kayserispor-Göztepe Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı
Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak maçın bilet fiyatları belirlendi. Taraftarlar için fiyatlar 100 TL ile 250 TL arasında değişiyor.
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Göztepe maçının bilet fiyatları belirlendi.
Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu. Renktaşlar arasındaki mücadeleyi stattan takip etmek isteyen taraftarlar, Güney Alt, Kuzey Üst, Kuzey Alt için 100 TL, Doğu Üst, Doğu Alt, Batı Alt tribün için 200 TL, Batı Balkon için ise 250 TL ödeyecek.
Misafir tribün bileti de 130 TL'den satışa sunuldu. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor