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Kayserispor, Göztepe Maçına İzmir'de Kamp Yaparak Hazırlanıyor

Kayserispor, Göztepe Maçına İzmir'de Kamp Yaparak Hazırlanıyor
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Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Trabzonspor maçı sonrası İzmir'e giderek Göztepe ile oynayacağı maç için kampa girdi. Takım, 23 Eylül Pazartesi günü galibiyet arayacak.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Trabzonspor maçı sonrası İzmir'e gitti. Göztepe maçı için kampa giren sarı-kırmızılılar, haftanın kapanış maçına Pazartesi günü çıkacak.

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Kayserispor, İzmir'e giderek kampa girdi. Trabzonspor ile hafta içi oynadığı müsabaka sonrasında Kayseri'ye gelmeden İzmir'e geçen sarı-kırmızılılar, haftanın son maçında galibiyet arayacak. Ligde oynadığı 4 maçta 3 beraberlik 1 yenilgi alan Kayserispor, renktaşı karşısında etkili futbol oynayarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

23 Eylül Pazartesi günü oynanacak Göztepe-Kayserispor maçı saat 20: 00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Kayserispor kayseri Futbol Güncel Eylül İzmir Spor

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