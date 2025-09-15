Haberler

Kayserispor Göztepe ile 1-1 Berabere Kaldı

Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile evinde oynadığı maçta 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Bu sonuçla Kayserispor, sezonun 4. maçında 3. beraberliğini aldı.

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Kayserispor evinde Göztepe'yi konuk etti. Kayseri'de oynanan ve ilk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip Kayserispor, 1-0 öne geçen Göztepe'yi yakaladı ve doksan dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Kayserispor, bu sezon oynadığı 4 maçta 3 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar Başakşehir, Kocaelispor ve Göztepe ile berabere kalırken Galatasaray'a ise mağlup oldu. Kayserispor aldığı 3 beraberliğinin ikisini deplasmanda birini ise evinde aldı. Kayserispor'un berabere kaldığı maçlar ise şu şekilde;

2. Hafta Başakşehir-Kayserispor 1-1

4. Hafta Kocaelispor-Kayserispor 1-1

5. Hafta Kayserispor-Göztepe 1-1 - KAYSERİ

