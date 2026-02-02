Kayserispor Gideon Jung ile yollarını ayırdı
Kayserispor'da sezon başında Greuther Fürth takımından transfer edilen 31 yaşındaki Alman oyuncu Gideon Amankwah Jung ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı forma ile 4 maçta forma giyen Gideon Amankwah Jung 305 dakika süre aldı.
