Haberler

Kayserispor Gideon Jung ile yollarını ayırdı

Kayserispor Gideon Jung ile yollarını ayırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, sezon başında transfer ettiği Alman futbolcu Gideon Amankwah Jung ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Jung, sarı-kırmızılı forma ile 305 dakika sürede 4 maçta oynadı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Gideon Amankwah Jung ile yollarını ayırdı.

Kayserispor'da sezon başında Greuther Fürth takımından transfer edilen 31 yaşındaki Alman oyuncu Gideon Amankwah Jung ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı forma ile 4 maçta forma giyen Gideon Amankwah Jung 305 dakika süre aldı.

Bugün itibari ile sözleşmesi karşılıklı anlaşarak fesih edilen Gideon Jung'un yeni takımının ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden polis vuruldu

Kuyumcuda hareketli anlar! Müdahale eden polis vuruldu
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor

Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Kafası kayıp