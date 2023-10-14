Kayserispor Genel Kurul Toplantısı ertelendi
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Bugün gerçekleştirilmesi gereken Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, önümüzdeki haftaya ertelendi.
Bugün gerçekleştirilmesi gereken Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, önümüzdeki haftaya ertelendi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un bugün yapılacağı açıklanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılması gereken toplantı, çoğunluğun sağlanamamasından dolayı 21 Ekim Cumartesi gününe ertelendi. Önümüzdeki haftaya kalan genel kurul, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.
Yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulda tüzük değişikliği yapacak. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor