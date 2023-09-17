Kayserispor, Gaziantep FK'yi mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı

Kayserispor, Süper Lig'deki ikinci galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanan müsabakayı sarı kırmızılılar 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Yoluna namağlup devam eden Kayserispor bu sezon ikinci galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Gaziantep FK'yi Mame Baba Thiam'ın golleri ile yenen Kayserispor 5. haftayı 3 puanla kapatmanın sevincini yaşıyor. Sarı kırmızılı takımda ligde 5. hafta sonunda 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puan topladı.

Kayserispor ligin 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ