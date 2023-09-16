Kayserispor, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti

Kayserispor, Süper Lig'in 5'inci haftasında Kayserispor sahasında 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, mücadelede alınan 3 puanın önemli olduğunu belirterek, "Amacım Kayserispor'a çok daha iyi futbol oynatabilmek, bunun için çok çalışacağız" derken, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise "Kaybetmeyi hak etmedik. Gol atamazsanız puan kazanmanız da zor oluyor" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, mücadelenin bazı bölümlerinden memnun olduğunu belirterek, "Maçın bazı bölümlerinden mutluyum, bazılarından memnun değilim. Bugün itibariyle ben de tabii oyuncularımın bazılarını yeni yeni tanıyorum, yeni yeni alışıyorum. Oyuna giren bütün oyuncularımın inanılmaz katkı sağladığını düşünüyorum. En gencinden, en yaşlısı kaptan Kolovetsios'a kadar. Dolayısıyla sonuç olarak harika bir üç puan. Bugün benim ilk maçım. Destek veren bütün Kayseri halkına, taraftarlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu üç puan inşallah daha sonraki maçlarda iyi sonuçlar için bir öncelik olsun. Emeği geçen oyuncularımı yürekten tekrar kutluyorum. İlk yarı topun yüzde 65'i bizdeydi. Oyuna hükmeden taraf bizdik. Kayseri halkının, Kayseri taraftarının arzu ettiği Kayserispor'u iyi yerde bitirebileceği bir yere takımı taşırız. Amacım tabii Kayserispor'a çok daha iyi futbol oynatabilmek. Bunu bunun için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

SUMUDICA: KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise kaybetmeyi hak etmediklerini söyleyerek, "İkinci yarı gerçekten çok iyi oynadık. Bir sürü gol pozisyonuna girdik. Gol atabilirdik. Tabii gol atamazsanız puan kazanmanız da gerçekten imkansız. Daha çok korner, frikik ve gol pozisyonumuz oldu. Kaleye de daha fazla şut çeken taraf bizdik. Ama, gol atmamız gerekiyordu. Kalitemizi göstermemiz gerekiyordu. Oyunumuzu biraz daha geliştirmemiz lazım. Bikel ve Gradel milli takımdaydı. Bu da bizim handikapımız oldu. Bizde sadece bir idman şansı buldular. Uzun bir yoldan geldiler. Onlarla başlamak bizim için zordu. Futbolcularımla sadece 5 gün idman yaptım. Aramıza 4 tane yeni transfer katıldı. 2 oyuncumuz da milli takımdaydı. Bu da kolay değildi. 2'nci yarıda oynanan oyunla ilgili çok mutluyum. Kayseri'ye iyi bir baskı kurduk, ilk 20 dakika kendi alanından çıkamadı. Maça 4'üncü dakikada bir penaltıyla başlayınca daha sonrası zor oluyor. Daha sonra risk almak istedim. Stoperin birini çekip, oyundan çıkardım. 4'lü defansa döndüm. Bir tane de forvet koydum oyuna. Kaleciye atılan uzun bir top ile gol yedik. Thiam da zaten karşı karşıya kaldı. Herkesin uyanması gerekiyor. Kim kalbini sahaya koymak istiyorsa fedakarlık yapması lazım. Hazır olmayan ya da bunu istemeyen dışarıda kalacak. Bizim için problem yok. Bir dahaki maçta 3 puan almamız lazım. 4 maçta sıfır puan alan bir takımı aldım. Elimde sihirli bir değnek yok. Hemen her şeyi değiştiremem zaten. O yüzden çalışmamız ve herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Tabii 5-6 saat otobüsle Gaziantep'ten gelen taraftarlarımız var. Onların önünde bu sonucu almamız gerçekten hoş değil. Futbolcuların üzerinde de gerçekten çok büyük bir baskı var. Puan konusunda bu hafta ona çalışmam gerekiyor. O baskıyı onların üzerinden kaldırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.