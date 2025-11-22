Haberler

Kayserispor, Gaziantep FK'ya Mağlup Oldu

Kayserispor, Gaziantep FK'ya Mağlup Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig 13. haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup oldu. Maç sonrasında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Kayserispor'un teknik direktörü Djalovic, maçın kırılma anını değerlendirdi. Gaziantep FK'nın teknik direktörü Yılmaz ise, ligde kalmak için dikkatli adımlar atmaları gerektiğini vurguladı.

SÜPER Lig'in 13'üncü haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında konuk ettiği Gaziantep Fk'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Gazantep FK'yı galibiyetinden dolayı tebrik eden Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, "Bugün ilk 35 dakikada bizim aslına bakarsanız 3-4 pozisyonumuz vardı. Bugün farkı yaratan rakibimizin ilk golü bulması ve girdiğimiz pozisyonları değerlendiremememiz oldu. Tabii penaltı ve rakibi ofsayta düşürmek isterken geçişteki aptalca gol olunca haliyle 2-0 geriye düştük. İkinci yarıda çift forvete geçtik. Oyunsal anlamda bazı değişiklikler yaptık. Ama rakibimiz geçişten üçüncü golü buldu ve maçı bitirdiler. Futbol böyle bir oyun. Eğer ilk golü biz atmış olsaydık belki sezon boyunca en iyi oynadığımız maçlardan biri diye konuşacaktık. Ama ne yazık ki bugün mağlubiyetle ayrılıyoruz. Evet zor bir durumdayız ve bunun farkındayız. Ama pes etmeden mücadeleye devam edeceğiz çalışmamız gerekiyor. Yapmamız gereken tek şey çalışıp önümüzdeki maçlara odaklanmak" ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ: AYAKLARIMIZ YERE SAĞLAM BASMAK ZORUNDA

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ise, Kayserispor'un Fenerbahçe karşılaşmasındaki performansı sonrası çekinerek Kayseri'ye geldiklerine vurgu yaparak, "Kayserispor'un bence bu sezon oynadığı en iyi maç Fenerbahçe maçıydı. Bundan dolayı da biraz tedirgin bir şekilde geldik. Ama yaptığımız planda Kayserispor'un maçın ilk 15-20 dakikası büyük bir iştah ve özveriyle oynayacaklarını bildiğimiz için onların zaaflarından yaralanmaktı. Camara ile geçiş yapıp başarılı olmaya çalıştık ve bunu da başardık. Cardoso ve Opoku'nun koşu yollarını kapatmak için 5'li bir savunmayla maça çıktık. Benim tanıdığım Cardoso bugün en etkisiz maçını oynadı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hepsi çok değerli. Bütün oyuncularım ilk 11'de oynayabilirim. Tatlı da bir telaşım var. Ama, ayaklarımız yere basmak zorunda. Bir an önce ligde kalmak için puanları toplamak istiyoruz. Hedef olarak konuşmak için bazı şeylere bakıyorum. Avrupa vesaire tabii ki de hepimizin hayalleri ve hedefleri var. Ama ayağımız yere basmalı. Öncelikle hedefimiz bir an önce ligde kalacak puanları toplamak" diye konuştu.

'LİGDE KALACAK PUANLARI TOPLAMAK İSTİYORUZ'

Gaziantep FK'nın son yıllarda zor zamanlar geçirdiğine de dikkat çeken Yılmaz, "Gaziantep FK yaklaşık son 3 senedir son anda kümede kalan bir takım. Eğer gereksiz hedefler koyarsak oyuncularımızı da gereksiz baskı altına almış oluruz. Bunu kesinlikle istemiyorum. Tabii ki de hedeflerimiz, hayallerimiz var. Öncelikle ligde kalacak puanları toplayıp ondan sonrasında bakmak istiyoruz. Çünkü bu işler kolay değil. Üstümüzdeki takımların bütçelerine bakarsanız ne demek istediğini çok iyi anlarsınız. Bir de şöyle bir durum oluyor. Böyle gereksiz baskı altına alınca çok değerli deplasmanlardan alınan bir puanın değeri olmamaya başlıyor. Bizler hedefler hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ama ayaklarımız her zaman yere basıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Gustavo Petro'dan 'darbe' iddiası! ABD'ye savaş restinde bulundu

Ülkenin lideri ABD'yi açık açık uyardı: Savaş çıkar
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralı sürücünün ilk sözü herkesi şaşırttı

Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralının ilk sözü herkesi şaşırttı
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.