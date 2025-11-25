Kayserispor, Gaziantep FK'ya İlk Defa Mağlup Oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında Gaziantep FK takımına ilk kez mağlup oldu.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor; ligin 13. haftasında oynadığı Gaziantep FK maçını 3-0 kaybederken, rakibine ilk kez sahasında boyun eğdi. Gaziantep FK ile Süper Lig tarihinde 7 kez sahasında karşılaşan Kayserispor, 2 galibiyet 4 beraberlik alırken 1 kez de yenildi. - KAYSERİ