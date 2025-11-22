Haberler

Kayserispor, Gaziantep FK'ya 3-0 Yenildi

Güncelleme:
Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, evinde Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup oldu. Konuk ekip, bu galibiyet ile puanını 22'ye çıkartırken, ev sahibi Kayserispor 9 puanda kaldı ve 6. mağlubiyetini aldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Hakan Yemişken, Kerem İlitangil

ZECORNER KAYSERİSPOR: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Opoku (Dk. 59 Mane), Denswil, Carole, Bennasser (Dk. 67 Mehmet Eray Özbek), Mendes (Dk. 59 Tuci), Furkan Soyalp (Dk. 76 Nurettin Korkmaz), Benes, Cardoso, Onugkha

GAZİANTEP FK: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Semih Güler, Rodrigues (Dk. 81 Nizet), Perez (Dk. 76 Sorescu), Ogün Özçiçek, Camara, Maxim (Dk. 70 Ndıaye), Kozlowski (Dk. 81 Boateng), Bayo (Dk. 76 Yusuf Karhan Kabadayı)

GOLLER: Dk. 39 Maxim, Dk. 44 Dk. 64 Bayo ( Gaziantep Fk )

SARI KARTLAR: Opoku ( Kayserispor ), Arda Kızıldağ ( Gaziantep Fk )

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Zecorner Kayserispor sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Burak Yılmaz yönetiminde çıkışını sürdüren konuk ekip puanını 22'ye yükseltirken, ev sahibi Kayserispor ise ligde 6'ncı mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı.

25'inci dakikada Carole'ün derinlemesine gönderdiği topta Onukgha topuk pası ile savunma arkasında Cardoso'yu hareketlendirdi. Savunmanın arkasına sarkan Cardoso'nun ceza sahası içinde sol çaprazdan vurduğu sert şut kaleciden döndü. Dönen topa hareketlenen Benes'in şutunda ise çizgi üzerinde savunma topu kornere gönderdi. Maçın orta hakemi bu pozisyonda yardımcısının uyarısı ile ofsayt kararı verdi.

35'inci dakikada Bennaser'in Camara'ya yaptığı müdahale sonrası maçın hakemine VAR incelemesi tavsiyesi geldi. Hakem VAR incelemesi sonrası beyaz noktayı gösterdi.

39'uncu dakikada beyaz noktanın başına geçen Maxim, kullandığı penaltı vuruşunda top ve Onurcan'ı ayrı köşelere göndererek, takımını öne geçirdi: 0-1.

42'nci dakikada Cardoso'nun sol kanatan taşıyarak gönderdiği topa hareketlenen Onugkha'nın ayağından seken top kalecide kaldı.

44'üncü dakikada savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Bayo'nun kaleci ile ceza sahası yayının dışından karşı karşıya kaldığı sırada yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

46'ncı dakikada da topu süren Cardoso'nun ceza sahasına girerken yayın içinden yaptığı sert vuruşta savunmadan seken top kalecide kaldı.

50'nci dakikada Mendes'in kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

64'üncü dakikada sol kanatta topu kontrol eden Camara'nın ara pasında topa hareketlenen Bayo topu filelere göndererek, kendisinin 2'nci takımının 3'üncü golünü kaydetti: 3-0.

68'inci dakikada Benes'in ceza sahası içerisine girerken çevirdiği topa hareketlenen Onugkha'nın yere düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma, konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
