Haberler

Kayserispor, Gaziantep FK'ya 3-0 Mağlup Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, evinde konuk ettiği Gaziantep FK'ya 3-0'lık skorla yenildi. Gaziantep FK'nın gollerini Maxim ve Mohamed Bayo kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek kaleci Zafer Görgen'de kaldı.

63. dakikada ceza yayına yakın Maxim topu kaptı. Kalecinin önde olduğunu gören Maxim orta sahadan yaptığı şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

64. dakikada Camara, sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Mohamed Bayo'yu gördü. Aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Bayo, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 0-3

68. dakikada sol kanattan Benes'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Onugkha'nın şutu kaleci Zafer Görgen'de kaldı.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Hakan Yemişken, Kerem İlitangil

Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Denswil, Opoku (Mane dk. 58), Carole, Bennasser (Mehmet Eray Özbek dk. 67), Furkan Soyalp (Nurettin Korkmaz dk. 77), Mendes (Tuci dk. 58), Benes, Cardoso, Onugkha

Yedekler: Bilal Bayazit, Deniz Eren Dönmezer, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Yiğit Emre Çeltik, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Luis Perez (Sorescu dk. 76), Ogün Özçiçek, Maxim (Ndiaye dk. 69), Drissa Camara, Kozlowski (dk. 81 Emmanuel Boateng), Rodrigues (Rob Nizet dk. 81), Mohamed Bayo (Yusuf Kabadayı dk. 76)

Yedekler: Burak Bozan, Abena, Kulasin, Bacuna, Lungoyi

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Maxim (dk. 38 pen), Mohamed Bayo (dk. 45 ve 64) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Opoku (Kayserispor), Arda Kızıldağ (Gaziantep FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Kahreden olay! Alevlerin arasında can veren kişi emniyet müdürü çıktı
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.