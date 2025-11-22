Kayserispor, Gaziantep FK'ya 3-0 Mağlup Oldu
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, evinde konuk ettiği Gaziantep FK'ya 3-0'lık skorla yenildi. Gaziantep FK'nın gollerini Maxim ve Mohamed Bayo kaydetti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek kaleci Zafer Görgen'de kaldı.
63. dakikada ceza yayına yakın Maxim topu kaptı. Kalecinin önde olduğunu gören Maxim orta sahadan yaptığı şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
64. dakikada Camara, sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Mohamed Bayo'yu gördü. Aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Bayo, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 0-3
68. dakikada sol kanattan Benes'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Onugkha'nın şutu kaleci Zafer Görgen'de kaldı.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Hakan Yemişken, Kerem İlitangil
Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Denswil, Opoku (Mane dk. 58), Carole, Bennasser (Mehmet Eray Özbek dk. 67), Furkan Soyalp (Nurettin Korkmaz dk. 77), Mendes (Tuci dk. 58), Benes, Cardoso, Onugkha
Yedekler: Bilal Bayazit, Deniz Eren Dönmezer, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Yiğit Emre Çeltik, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Radomir Djalovic
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Luis Perez (Sorescu dk. 76), Ogün Özçiçek, Maxim (Ndiaye dk. 69), Drissa Camara, Kozlowski (dk. 81 Emmanuel Boateng), Rodrigues (Rob Nizet dk. 81), Mohamed Bayo (Yusuf Kabadayı dk. 76)
Yedekler: Burak Bozan, Abena, Kulasin, Bacuna, Lungoyi
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller: Maxim (dk. 38 pen), Mohamed Bayo (dk. 45 ve 64) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Opoku (Kayserispor), Arda Kızıldağ (Gaziantep FK) - KAYSERİ