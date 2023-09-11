Kayserispor-Gaziantep FK Maçının Bilet Fiyatları Belli Oldu
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Gaziantep FK maçının bilet fiyatları açıklandı. Maç, 16 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 17.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Kayserispor- Gaziantep Fk maçının bilet fiyatları belli oldu.
Süper Lig'in 5. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor - Gaziantep FK maçının bilet fiyatları belli oldu. 16 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 17.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıkarıldı.
Kayserispor - Gaziantep FK maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:
Batı Balkon bilet fiyatı: 500 TL
Batı Alt tribün bilet fiyatı: 400 TL
Doğu Alt tribün bilet fiyatı: 250 TL
Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 200 TL
Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 100 TL
Güney Alt tribün bilet fiyatı: 100 TL
Misafir tribün bilet fiyatı: 130 TL - KAYSERİ