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Kayserispor-Gaziantep FK Maçının Bilet Fiyatları Belli Oldu

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Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Gaziantep FK maçının bilet fiyatları açıklandı. Maç, 16 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 17.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Kayserispor- Gaziantep Fk maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig'in 5. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor - Gaziantep FK maçının bilet fiyatları belli oldu. 16 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 17.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Kayserispor - Gaziantep FK maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:

Batı Balkon bilet fiyatı: 500 TL

Batı Alt tribün bilet fiyatı: 400 TL

Doğu Alt tribün bilet fiyatı: 250 TL

Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 200 TL

Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 100 TL

Güney Alt tribün bilet fiyatı: 100 TL

Misafir tribün bilet fiyatı: 130 TL - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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