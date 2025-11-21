Haberler

Kayserispor, Gaziantep FK ile 3 Puan Peşinde

Güncelleme:
Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, Gaziantep FK'yı sahasında konuk ederek 3 puan almak istiyor. Geride kalan 12 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen Kayserispor, taraftarı önünde bu maçı kazanarak mutlu bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.

Kayserispor ; Süper Lig'de sahasında konuk edeceği Gaziantep FK'yı yenerek 3 puan almak istiyor.

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Kayserispor, hanesine 3 puan daha yazdırmak istiyor. Geride kalan 12 haftada sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşayan Kayserispor, taraftarı önünde sahadan mutlu ayrılmak istiyor.

Çalışmalarını Djalovic nezaretinde gerçekleştiren sarı kırmızılı ekip, Cumartesi günü oynanacak maç için konsantre olmuş durumda. - KAYSERİ

Haberler.com
