Kayserispor Galibiyet Hasretine Son Veremedi

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, geride kalan 9 haftada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşan ve sahadan 2-2 eşitlikle ayrılan Kayserispor, galibiyet hasreti çekiyor. Bu sezon oynadığı 8 maçta 3 mağlubiyet 5 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, henüz 3 puanı hanesine yazdıramadı.

Mutlak kazanması gereken müsabakada iki kez geriye düşmesine rağmen 1 puanı Boa Morte ve Cardozo'nun golleri ile kurtaran Kayserispor 5 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Konyaspor, Eyüpspor, Trabzonspor, Başakşehir ve Gaziantep Futbol Kulübü ile berabere kalırken, Sivasspor, Göztepe ve Beşiktaş maçlarını da kaybetti. - KAYSERİ