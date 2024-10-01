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Kayserispor Galibiyet Alamadan Düşük Performans Sergiliyor

Kayserispor Galibiyet Alamadan Düşük Performans Sergiliyor
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Süper Lig'de bu sezon 6 maçta galip gelemeyen Kayserispor, 3 puanla 17. sırada yer alıyor. Sarı kırmızılılar, sahasında Sivasspor ve Beşiktaş'a yenilirken, deplasmanda Göztepe'ye kaybetti.

Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 6 maçta henüz galibiyet alamadı. Sarı kırmızılılar, 3 puanda kaldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor ; bu sezon galibiyet alamadı. Lige BAY olarak başlayan ve sonrasında 6 müsabakaya çıkan sarı kırmızılılar, henüz 3 puanı bir arada göremedi. Sahasında Sivasspor ve Beşiktaş'a mağlup olan, Eyüpspor ile berabere kalan Kayserispor, deplasmanda ise Trabzonspor ve Konyaspor ile berabere kalırken Göztepe'ye yenildi.

6 maçta 3 beraberlik 3 yenilgi neticesinde 3 puanda kalan Kayserispor, haftayı 17. sırada tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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