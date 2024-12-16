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Kayserispor-Galatasaray Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı

Kayserispor-Galatasaray Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı
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Süper Lig'de 22 Aralık Pazar günü oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları, 1.500 TL ile 3.350 TL arasında değişiyor. Biletler bugün satışa sunuldu.

Süper Lig'de Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler, bugün satışa sunuldu.

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü tarafından belirlenen bilet fiyatları, bin 500 TL ile 3 bin 350 TL arasında değişiyor. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Şehrin Kalbinde buluşuyoruz. Bellona Kayserispor'umuzun Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Galatasaray ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunulmuştur. Detaylar Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 24 saat dahil tüm ev sahibi ve misafir takım biletleri ile 2024/2025 sezonu Kayserispor kombineleri transfere kapalı olacaktır. Maça gidemeyecek taraftarlar, kombinelerini Kayserispor kulübüne devir edebilir. Devir edilen kombinenin Kayserispor kulübü tarafından satılmasının ardından bilet ücretinin yüzde 20'si para puan olarak Passo Hesabınız aktarılacaktır. Biriken para puanlar bir sonraki sezon kombine yenilenmesinde indirim avantajı sağlayacaktır. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 90 gün içerisinde Galatasaray logolu Passolig kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklardır. Ev Sahibi takım biletleri, Galatasaray logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecektir. Galatasaray logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir. Galatasaray misafir tribün biletleri daha sonra satışa sunulacaktır" denildi.

Passolig aracılığıyla bugün satışa çıkan Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:

Güney Alt tribün bileti: 1.500 TL

Kuzey Üst tribün bileti: 1.500 TL

Doğu Üst tribün bileti: 1.850 TL

Doğu Alt tribün bileti: 2.250 TL

Batı Alt tribün bileti: 2.050 TL

Batı Balkon tribün bileti: 3.350 TL

Misafir tribün bileti: 1.950 TL - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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