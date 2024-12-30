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Kayserispor, Galatasaray Maçında Rekor Seyirci Çekti

Kayserispor, Galatasaray Maçında Rekor Seyirci Çekti
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Kayserispor'un Galatasaray ile oynadığı maçta 16,490 futbolsever tribünde yer aldı, bu sezonki en yüksek seyirci sayısı olarak kaydedildi. Ancak, kapasitenin aşılması nedeniyle kulüp para cezası aldı.

Kayserispor'un sahasında oynadığı Galatasaray maçının taraftar sayısı açıklandı. Kayserispor, bu sezon en fazla futbolseveri bu maçta tribüne çekti.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor ; sahasında Galatasaray'a karşı oynadığı 17. hafta maçında 16 bin 490 futbolseveri tribüne çekmeyi başardı. Edinilen bilgilere göre; RHG Enertürk Enerji stadında oynanan müsabakada 16 bin 490 biletli seyirci tribünde yerini aldı. Bu müsabaka sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin raporu doğrultusunda Kayserispor Kulübü, PFDK'ya sevk edilmişti.

Disiplin Kurulu, rapor doğrultusunda tribünlere kapasitenin üzerinde seyirci alınmasından dolayı 360 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 157 bin 500 TL para cezası vermişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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