Kayserispor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular çift kale maç yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Zecorner Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Kayseri temsilcisi, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Zecorner Kayserispor-Galatasaray maçı, 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

