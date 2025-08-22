Kayserispor-Galatasaray Maçı için Stadyum Hazır
Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, Galatasaray ile Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde hazır hale getirildi.
-Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, Pazar günü oynanacak Galatasaray karşılaşmasına hazır hale getirildi.
SÜPER LİG
21.30 Karagümrük - Göztepe
GALATASARAY
11.00 Erkek Basketbol Takımı isim sponsoru MCT Technic'in basın lansmanı başkan Dursun Özbek'in katılımıyla gerçekleştirilecek.
10.30 Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
SAMSUNSPOR
-UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz play-off turu ilk maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 yenildi.
BEŞİKTAŞ
-UEFA Konferans Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş play-off ilk maçında, Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
BAŞAKŞEHİR
-UEFA Konferans Ligi temsilcilerimizden Başakşehir FK play-off ilk maçında evinde, Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu.
1. LİG
-21.30 Çorum FK - Sarıyer
BASKETBOL
15.45 FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Erkek Milli Takımı yolculuk öncesi medya mensupları ile bir araya gelecek.
BAKAN BAK
16.00-18.15 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın'da yapımı tamamlanan tesislerin açılış törenine katılacak. Bakan Bak ardından Küçükada Spor Kulübü'nün gösteri maçı etkinliğine katılacak.
VOLEYBOL
-Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
09.00 Türkiye-ABD