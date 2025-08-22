Kayserispor-Galatasaray Maçı için Stadyum Hazır

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, Galatasaray ile Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde hazır hale getirildi.

ÖZEL: Kayserispor- Galatasaray maçının oynanacağı stadyum hazır hale getirildi

-Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, Pazar günü oynanacak Galatasaray karşılaşmasına hazır hale getirildi.

SÜPER LİG

21.30 Karagümrük - Göztepe

GALATASARAY

11.00 Erkek Basketbol Takımı isim sponsoru MCT Technic'in basın lansmanı başkan Dursun Özbek'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

10.30 Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

SAMSUNSPOR

-UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz play-off turu ilk maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 yenildi.

BEŞİKTAŞ

-UEFA Konferans Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş play-off ilk maçında, Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

BAŞAKŞEHİR

-UEFA Konferans Ligi temsilcilerimizden Başakşehir FK play-off ilk maçında evinde, Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu.

1. LİG

-21.30 Çorum FK - Sarıyer

BASKETBOL

15.45 FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Erkek Milli Takımı yolculuk öncesi medya mensupları ile bir araya gelecek.

BAKAN BAK

16.00-18.15 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın'da yapımı tamamlanan tesislerin açılış törenine katılacak. Bakan Bak ardından Küçükada Spor Kulübü'nün gösteri maçı etkinliğine katılacak.

VOLEYBOL

-Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası

09.00 Türkiye-ABD

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Karadeniz'de sık görülmeleri vatandaşları tedirgin etmişti, uzmanı konuştu

Denize girmek isteyen tedirgin! İnsana da saldırabiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in 'E1' projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı

Netanyahu'nun skandal planı Batı'yı ayaklandırdı: Derhal geri çek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.