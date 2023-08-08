Kayserispor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2023-24 sezonunun ilk haftasında evinde oynayacağı Galatasaray karşılaşması için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde antrenmana çıkan sarı-kırmızılı ekip, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmaları yaptı. Kayserispor, çıkacağı ilk maçta geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'ı yenerek lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Maça yüzde 100 hazır şekilde çıkacaklarını söyleyen Dimitrios Kolovetsios, "Aslına bakarsanız bizim adımıza çok iyi bir kamp dönemi olduğunu söyleyebilirim. İyi çalıştık, hocamızın bizlerden istediği opsiyonları takım halinde iyi bir şekilde antrenmanlarda gösterdik. Hazırız ve önümüzdeki büyük maç için bekliyoruz. Tabii ki Galatasaray çok kuvvetli bir takım. Geçen senenin şampiyonu olan bir takım ve biz de tabi bunun bilincindeyiz. Diğer taraftan geçen sene içeride oynadığımız maçta kazanan taraf bizdik. Galip gelmiştik. Bunu da hesaba katmak lazım. Dolayısıyla Galatasaray karşısında yüzde 100'ümüzle oynayacağız. Çok iyi mücadele edeceğimizi söyleyebilirim. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Galatasaray maçının kendilerini göstermek için iyi bir şans olduğunu söyleyen Ramazan Civelek de, "Kampa çok iyi başladık ve iyi antrenmanlar yaptığımızı düşünüyorum. Hazırlık maçlarımızı da çok iyi geçirdik. Hocamızın geçen seneden beri bize dayattığı, oynamamızı istediği bir oyun tarzı var. Bir şekilde bunu geçen sene tüm Türkiye'ye gösterdik. Transferimiz kapalı olmasına rağmen belki ligin sürpriz takımı olarak görüldük. Bu sene de aynı şekilde hocamızın kamp boyunca bizden istediği bir oyun stili vardı. Onu da elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Kamp süreci bence çok iyi geçti, çok iyi hazırlandık. Galatasaray maçına gelecek olursak tabi ki çok büyük bir camia. Geçen seneyi şampiyon olarak bitirmiş bir takım. İlk maçı bence Galatasaray'la oynadığımızdan belki bizim için güzel bir şans. Çalıştıklarımızı, hocamızın bize gösterdiklerini göstermek için güzel bir şans. Stadyumda da güzel bir atmosfer olacak diye düşünüyorum. Bütün taraftarımızı bekliyoruz. Onların desteği bizim için çok önemli. Kayseri'de oynuyoruz, burada oynadığımız her maça biz kazanmak için çıkacağız. Bu hafta da öyle olacak. Umarım bizim için güzel sonuç olur" - KAYSERİ