Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Radomir Djalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç gerçekleştirdi.

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Radomir Djalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarına yarınki idmanla devam edecek.

Kayserispor, 1 Şubat Pazar günü saat 20.00'da RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
