Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

Güncelleme:
Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Radomir Djalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Radomir Djalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarına yarınki idmanla devam edecek.

Kayserispor, 1 Şubat Pazar günü saat 20.00'da RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak.

