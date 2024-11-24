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Kayserispor, Fenerbahçe'ye karşı galibiyetsiz serisini sürdürüyor

Kayserispor, Fenerbahçe'ye karşı galibiyetsiz serisini sürdürüyor
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Kayserispor, Fenerbahçe ile oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 beraberlik alırken, 9 kez mağlup oldu. Son maçında sahasında 6-2 yenilen Kayserispor, uzun süredir rakibini yenemiyor.

Kayserispor, Fenerbahçe ile oynadığı son 10 maçta 1 kez berabere kalırken 9 kez de mağlup oldu.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, haftayı puansız noktaladı. Sahasında Fenerbahçe'ye 6-2 yenilen Kayserispor, uzun süredir rakibini mağlup edemiyor. Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 2019-2020 sezonunda sahasında oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta alan Kayserispor, o günden sonraki 10 maçta galip gelemedi. Fenerbahçe ile oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik 9 yenilgi alan Kayserispor, sahasında oynadığı son 5 maçı da kaybetti. Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 müsabaka ve neticeleri şöyle;

2024/2025 Kayserispor-Fenerbahçe 2-6

2023/2024 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

2023/2024 Kayserispor-Fenerbahçe 3-4

2022/2023 Kayserispor-Fenerbahçe 1-2

2022/2023 Fenerbahçe-Kayserispor 2-0

2021/2022 Kayserispor-Fenerbahçe 0-4

2021/2022 Fenerbahçe-Kayserispor 2-2

2020/2021 Kayserispor-Fenerbahçe 1-2

2020/2021 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

2019/2020 Fenerbahçe-Kayserispor 2-1 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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