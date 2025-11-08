Haberler

Kayserispor, Fenerbahçe'ye Karşı Galibiyet Arayışında

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Fenerbahçe ile oynayacağı maçta galibiyet hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, rakibi karşısında son 11 maçında galip gelemedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Fenerbahçe karşısında zoru başarmak ve kazanmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde son 11 maçta galibiyet alamadı.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 11 maçta galip gelemedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte güçlü rakibine karşı zaman zaman dirençli performanslar sergilese de istediği sonuçları almakta zorlandı. Kayserispor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 2021-2022 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0'lık skorla aldı. Bu tarihten sonra oynanan 7'si lig, 1'i kupa olmak üzere 8 karşılaşmada sarı-lacivertliler 7 galibiyet alırken, 1 müsabaka berabere bitti.

Kayserispor, ligdeki son galibiyetini ise 3 Kasım 2019'da Kayseri'de yine 1-0 biten mücadelede elde etti.

Sarı-kırmızılılar, yarın oynanacak karşılaşmada bu istatistiği tersine çevirmeyi ve taraftarına bir galibiyet sevinci daha yaşatmayı hedefliyor. - KAYSERİ

