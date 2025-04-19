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Kayserispor, Fenerbahçe'ye Karşı Deplasmanda Galibiyet Arıyor

Kayserispor, Fenerbahçe'ye Karşı Deplasmanda Galibiyet Arıyor
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Kayserispor, Fenerbahçe ile oynayacağı maçta uzun bir aradan sonra deplasmanda galip gelmeyi hedefliyor. Son 5 sezonda İstanbul'da mağlup olan Kayserispor, rakibine karşı önemli bir başarı elde etmek istiyor.

Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor, 5 sezondur rakibini deplasmanda mağlup edemiyor.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor, birbirinden önemli eksikleri bulunmasına rağmen rakibinden puan veya puanlar almak istiyor. Kayserispor, güçlü rakibini İstanbul'da son olarak 5 sezon önce mağlup etti. 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Kayserispor, sonrasında deplasmanda oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon İstanbul'daki maçı 3-0, bu sezon ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadeleyi 6-2'lik skorla kaybetti.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan son 5 sezonda alınan sonuçlar şöyle:

2019-2020 Fenerbahçe-Kayserispor: 2-1

2020-2021 Fenerbahçe-Kayserispor: 3-0

2021-2022 Fenerbahçe-Kayserispor: 2-2

2022-2023 Fenerbahçe-Kayserispor: 2-0

2023-2024 Fenerbahçe-Kayserispor: 3-0 - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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