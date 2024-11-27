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Kayserispor-Fenerbahçe Maçında 16 Bin 71 Seyirci

Kayserispor-Fenerbahçe Maçında 16 Bin 71 Seyirci
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Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünde 16 bin 71 biletli seyirci yer aldı. Kayserispor, bu sezon sahasında en fazla seyirciyi ağırladığı maçı oynadı.

Süper Lig ekipleri Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan lig maçında stadda 16 bin 71 futbolsever olduğu öğrenildi.

Süper Lig'in 13. haftasında Kayseri'de oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında tribünde 16 bin 71 biletli seyirci olduğu öğrenildi. Bu sezon sahasında 6. lig maçına çıkan Kayserispor, en çok futbolseveri bir araya topladığı maçı oynadı. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan ve 8 golün atıldığı müsabakada 16 bin 71 biletli seyircinin olduğu öğrenildi.

Kayserispor, ligin 7. haftasında sahasında oynadığı Beşiktaş maçında 11 bin 26 seyirciyi tribüne çekebilmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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