Kayserispor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarına Başladı

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Sergej Jakirovic yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Kısa alanda pas çalışması ile süren antrenman, teknik çalışma ile devam etti. - KAYSERİ