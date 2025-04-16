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Kayserispor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarına Başladı

Kayserispor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarına Başladı
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Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Teknik Direktör Sergej Jakirovic yönetiminde sürdürüyor. Antrenman düz koşu ve teknik çalışmalarla devam etti.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Sergej Jakirovic yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Kısa alanda pas çalışması ile süren antrenman, teknik çalışma ile devam etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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