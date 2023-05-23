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Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Fatih Karagümrük Kayserispor Spor Haberler

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