Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.