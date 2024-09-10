Kayserispor-Eyüpspor Maçının Biletleri Satışa Sunuldu
Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile Eyüpspor arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Kayserispor kulübü tarafından belirlenen fiyatlar arasında 150 TL ile 750 TL arasında değişiyor.
Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile Eyüpspor arasında oynanacak Süper Lig maçının biletleri satışa sunuldu.
Süper Lig'in 5. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Eyüpspor maçının biletleri satışa sunuldu. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, 150 TL ile 750 TL arasında değişen fiyatlara sahip biletler, bugün Passolig tarafından satışa sunuldu.
Sarı Kırmızılı kulüp tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:
Güney Alt Tribün bilet fiyatı: 150 TL
Kuzey Üst Tribün bilet fiyatı: 150 TL
Kuzey Alt Tribün bilet fiyatı: 150 TL
Doğu Üst Tribün bilet fiyatı: 400 TL
Doğu Alt Tribün bilet fiyatı: 500 TL
Batı Alt Tribün bilet fiyatı: 600 TL
BAtı Balkon Tribün bilet fiyatı: 750 TL
Misafir Tribün bilet fiyatı: 195 TL - KAYSERİ