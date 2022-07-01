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Kayserispor eski yöneticisinin acı günü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor eski yöneticisinin acı günü

Kayserispor eski yöneticisi, iş adamı İsa Gün'ün ağabeyi hayatını kaybetti.

Kayserispor eski yöneticisi, iş adamı İsa Gün'ün ağabeyi hayatını kaybetti.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da yöneticilik yapan iş adamı İsa Gün, ağabeyi Şükrü Gün'ü kaybetti. Yaklaşık 3 aydır akciğer kanseri tedavisi gören Şükrü Gün, dün gece yaşama gözlerini kapadı. Şükrü Gün, bugün Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Dilekli köyünde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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