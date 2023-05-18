Kayserispor eski teknik direktörüne küfür eden kişi para cezasına çarptırıldı

YUKATEL Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a küfür ederek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Erkan D., 75 gün karşılığı 1500 TL para cezasına çarptırıldı.

YUKATEL Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a küfür ederek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Erkan D., 75 gün karşılığı 1500 TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 6 Mart'ta Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Kayserispor eski teknik direktörü Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erkan D. isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, 'Ulan illaki ligin dibine girene kadar bu Hikmet'i tutacaklar' şeklinde yorum yaptı ve küfür etti. Şikayet üzerine şüpheli Erkan D. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.