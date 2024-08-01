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Kayserispor Eski Kalecisi Silviu Lung'un 2,7 Milyon TL Vergi Borcu Çıktı

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Kayserispor'un eski kalecisi Silviu Lung'un 2,7 milyon TL vergi borcu olduğu ortaya çıktı. Lung hakkında yapılan resmi ilanda vergi borcu detayları paylaşıldı.

KAYSERİSPOR eski kaleci Silviu Lung'un 2,7 milyon TL vergi borcu olduğu ortaya çıktı. Yerel bir gazetede Özvatan Mal Müdürlüğü tarafından verilen resmi ilanda 'gelir vergisi', 'gecikme faizi' ve 'vergi ziyaı cezası' başlığı altında toplam 2,7 milyon TL vergi borcu olduğu belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a Romanya'nın Astra Giurgiu ekibinden 2017 yılında yaz transfer döneminde transfer olan Silviu Lung, 5 yıl sarı-kırmızılı takımın formasını giydi. 35 yaşındaki Romanyalı file bekçisi Lung hakkında yerel bir gazetede verilen resmi ilanda 2 milyon 735 bin TL vergi borcu olduğu ortaya çıktı. Özvatan Mal Müdürlüğü tarafından verilen resmi ilanda 'gelir vergisi', 'gecikme faizi' ve 'vergi ziyaı cezası' başlığı adı altında, şu ifadelere yer verildi:

"Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Özvatan Mal Müdürlüğü'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Özvatan Mal Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerin bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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