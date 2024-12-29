Kayserispor, Erciyes 38 FK'yi 1-0 Mağlup Etti
Kayserispor ve Erciyes 38 Futbol Kulübü, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakayı Kayserispor, Baran Ali Gezek'in golüyle 1-0 kazanarak tamamladı.
Kayserispor ile Erciyes 38 Futbol Kulübü hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı kırmızılılar 1-0 kazandı.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor ile Türkiye 3. Lig'de bulunan Erciyes 38 FK, hazırlık maçı yaptı. 30'ar dakikadan çift devre oynanan müsabaka Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Kayserispor Tesisleri'nde oynanan müsabakada Kayserispor'un golünü ilk yarıda Baran Ali Gezek kaydetti. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor