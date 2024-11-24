Kayserispor, En Farklı Yenilgisini Fenerbahçe'ye Karşı Aldı
Kayserispor, Süper Lig'deki 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye 6-2 yenilerek bu sezonun en farklı mağlubiyetini yaşadı. Takım, bugüne kadar sahasında Beşiktaş ve Sivasspor'a da yenilmişti. Önümüzdeki hafta Rizespor ile karşılaşacak.
Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 13 haftada bu sezonun en farklı yenilgisini aldı.
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor ; bu sezonun en farklı yenilgisini Fenerbahçe'den aldı. Geride kalan 13 haftada 12 müsabakaya çıkan Kayserispor, 6-2'lik skor ile sezonun en ağır yenilgisini aldı. 8 golün atıldığı müsabakada Fenerbahçe'ye 4 farkla boyun eğen sarı kırmızılılar, bu sezon sahasında Beşiktaş'a 3-0 ve Sivasspor'a 2-1 yenilmişti. Deplasmanda Göztepe'ye 3-0 yenilen Kayserispor, kalesinde ilk defa 6 gol gördü.
Kayserispor, önümüzdeki hafta deplasmanda Rizespor'un konuğu olacak. - KAYSERİ