Kayserispor deplasmanda başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor deplasmanda başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kayserispor deplasmanda başlıyor

Yukatel Kayserispor, yeni sezondaki ilk maçını deplasmanda oynayacak.

Yukatel Kayserispor, yeni sezondaki ilk maçını deplasmanda oynayacak. Sarı kırmızılılar, ilk yarının son maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçı ile tamamlayacak.

Süper Lig 2022-2023 futbol sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. 19 takımın mücadele vereceği ve 38 hafta sürecek yeni sezonda her takım 18 maç yapacak. 19 takımdan birisi olan Yukatel Kayserispor'da lige deplasmanda start verecek ve sezonu evinde nokta koyacak. Sezonun 1.haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçla sezonu açacak olan Sarı-Kırmızılılar, ligin 3.haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda, ligin 5.haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda, ligin 8. haftasında Trabzonspor ile evinde, 10.haftada Galatasaray ile evinde karşılaşacak. Kayserispor'un 2022-2023 sezonu ilk yarı fikstürü şu şekilde:

1.Hafta: Beşiktaş (D)

2.Hafta: İstanbulspor (İ)

3.Hafta: M. Başakşehir (D)

4.Hafta: Giresunspor (İ)

5.Hafta: Fenerbahçe (D)

6.Hafta: Antalyaspor (İ)

7.Hafta: Atakaş Hatayspor (D)

8.Hafta: Trabzonspor (İ)

9.Hafta: Ümraniyespor (D)

10.Hafta: Galatasaray (İ)

11.Hafta: Kasımpaşa (D)

12.Hafta: Adana Demirspor (İ)

13.Hafta: Gaziantep FK (D)

14.Hafta: Konyaspor (İ)

15.Hafta: BAY

16.Hafta: Alanyaspor (D)

17.Hafta: Karagümrük (İ)

18.Hafta: Ankaragücü (D)

19. Hafta: Sivasspor (İ) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Sivasspor Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title