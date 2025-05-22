Kayserispor'dan Trabzonspor U19 Takımına Fair-Play Jestı

Kayserispor'dan Trabzonspor U19 Takımına Fair-Play Jestı
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U19 Elit A Ligi'nde Kayserispor, Trabzonspor U19 takımını alkışlarla karşıladı ve başarılarından dolayı plaket takdim etti.

U19 Elit A Ligi'nde dün Kayseri'de Kayserispor ile Trabzonspor takımları karşı karşıya geldi.

Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanan karşılaşma öncesinde Kayserispor U19 takımı örnek bir davranışı dikkat çekti. Sarı kırmızılı ekip, sahaya çıkan Trabzonspor U19 takımını alkışlarla karşılarken, Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Süleyman Akın; Trabzonspor Teknik Direktörü Eyüp Saka ve takım kaptanına UEFA Gençlik Ligi'ndeki başarılarından dolayı plaket takdim etti. Bu jest, iki kulüp arasında fair-play ruhunu ön plana çıkardı.

Karşılaşmayı izleyen futbolseverler Trabzonspor U19 takımını alkışlayarak tebrik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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