Kayserispor'dan Öğrencilere Kombine Bilet İndirimi

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor Kulübü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde öğrencilere kombine biletlerin bin 538 TL'den satılmasına karar verildi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü, öğrencilere kombine jesti yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde öğrencilerimize indirimli kombine fırsatı sunuldu. 2025/2026 sezonunda kulübün kendi evinde oynanacak karşılaşmalar için öğrenci belgesi sahibi taraftarlar, kuzey üst tribün öğrenci kombinesini bin 538 TL'ye satın alabilecekler.

Öğrenci Belgesini Kayserispor buluşma noktasındaki Passolig gişesine ibraz eden taraftarlar, sezonluk kombine satın alabilecekler. - KAYSERİ