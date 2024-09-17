Kayserispor'dan 1967 İzdihamı İçin Anma Mesajı
Kayserispor, Sivasspor ile 1967 yılında oynanan maçta yaşanan tribün izdihamında hayatını kaybeden 43 kişi için anma mesajı yayımladı. Kulüp, sosyal medya üzerinden başsağlığı diledi.
Kayserispor Kulübü, 1967 yılında Kayseri'de Sivasspor ile oynanan maçta tribünlerde yaşanan izdiham nedeniyle hayatını kaybeden 43 kişi için anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "17 Eylül 1967'de Sivasspor ile oynadığımız maçta çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybeden taraftarlarımıza ve Sivasspor taraftarlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ