Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından çift kale maç yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek. AA / Murat Asil - Spor Çağdaş Atan Kayserispor Spor Haberler

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