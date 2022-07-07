Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
AA - Sercan Küçükşahin - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
AA / Sercan Küçükşahin - Spor