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Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Spor
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Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Süper Lig ekibi, Yukatel Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çalışmalarını sürdüren futbolcular antrenmana ısınma çalışması ile başladı. Futbolcular ardından kondisyon ve yarı alanda maç yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Spor

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