Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek. AA / Sercan Küçükşahin - Spor Kayserispor Çağdaş Atan Erciyes Spor Haberler

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