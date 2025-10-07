Haberler

Kayserispor'da Teknik Direktör Gisdol ile Yollar Ayrıldı

Süper Lig'de 8 haftada galibiyet alamayan Kayserispor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı. Takım, Gisdol yönetiminde 5 kez 1-1'lik berabere kalırken, 3 kez de 4-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada galibiyet alamayan Kayserispor'da Teknik Direktör Gisdol ile yollar ayrıldı. Gisdol yönetimindeki sarı kırmızılılar, çıktığı 8 maçta 5 kez 1-1'lik sonuçlarla berabere kalırken, 3 kez de rakiplerine 4-0'lık skorlarla mağlup oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
