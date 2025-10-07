Kayserispor'da Teknik Direktör Gisdol ile Yollar Ayrıldı
Süper Lig'de 8 haftada galibiyet alamayan Kayserispor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı. Takım, Gisdol yönetiminde 5 kez 1-1'lik berabere kalırken, 3 kez de 4-0'lık skorlarla mağlup oldu.
