Kayserispor'da Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada galibiyet alamayan Kayserispor'da Teknik Direktör Gisdol ile yollar ayrıldı. Gisdol yönetimindeki sarı kırmızılılar, çıktığı 8 maçta 5 kez 1-1'lik sonuçlarla berabere kalırken, 3 kez de rakiplerine 4-0'lık skorlarla mağlup oldu. - KAYSERİ