Kayserispor'da Teknik Direktör Değişikliği: Radomir Dalovic Göreve Getirildi
ZECORNER Kayserispor, Markus Gisdol ile yollarını ayırarak 42 yaşındaki Radomir Dalovic ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Gisdol yönetimindeki 8 maçta 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde eden takımda yeni döneme geçiş yapıldı.
ZECORNER Kayserispor'da Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Radomir Dalovic getirildi.
Zecorner Kayserispor'da 2025-2026 sezonu öncesi teknik direktörlük görevine Markus Gisdol getirilmişti. Sarı kırmızılılar Alman çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 8 maçlık periyotta 5 beraberlik, 3 yenilgi elde etmişti. Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından göreve 42 yaşındaki teknik direktör Radomir Dalovic ile 1+1 yıllığına anlaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor