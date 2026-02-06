SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım 21 Şubat'ta seçime gidecek.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Nurettin Açıkalın'ın geçtiğimiz günlerde yazılı bir açıklama yaparak duyurduğu seçimli olağanüstü genel kurul kararının detayları belli oldu. Kayserispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz Başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 21.02.2026 Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi Konferans salonunda saat 11.00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının bir (1) hafta sonra aynı yer ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.