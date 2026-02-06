Haberler

Kayserispor'da olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu

Kayserispor'da olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zecorner Kayserispor, 21 Şubat'ta olağanüstü genel kurulda başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçmek için toplanacak.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım 21 Şubat'ta seçime gidecek.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Nurettin Açıkalın'ın geçtiğimiz günlerde yazılı bir açıklama yaparak duyurduğu seçimli olağanüstü genel kurul kararının detayları belli oldu. Kayserispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz Başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 21.02.2026 Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi Konferans salonunda saat 11.00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının bir (1) hafta sonra aynı yer ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti

Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı
Sosyal medyadan tanıştığı 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti

Cezaevinden yeni çıkan 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Viral olmak için köprüden atlayan fenomen feci şekilde can verdi

Viral olmak için köprüden atlayan fenomen feci şekilde can verdi