Kayserispor'da Mehmet Şamil Öztürk profesyonel imzayı attı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor'da Mehmet Şamil Öztürk profesyonel imzayı attı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kayserispor'da Mehmet Şamil Öztürk profesyonel imzayı attı

Yukatel Kayserispor, alt yapıdan yetişen Mehmet Şamil Öztürk ile profesyonel imza attı.

Yukatel Kayserispor, alt yapıdan yetişen Mehmet Şamil Öztürk ile profesyonel imza attı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, alt yapısında yetişen Mehmet Şamil Öztürk ile profesyonel sözleşme yaptı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Alt yapımızdan yetişen Mehmet Şamil Öztürk ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title