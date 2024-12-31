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Kayserispor'da Mehdi Bourabia Cezalı

Kayserispor'da Mehdi Bourabia Cezalı
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Kayserispor, hafta sonu Bodrumspor ile oynayacağı Süper Lig maçında Mehdi Bourabia'nın sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceğini açıkladı. Bourabia, bu sezon toplamda 4 sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Hafta sonu Bodrumspor ile karşılaşacak Kayserispor'da Mehdi Bourabia sarı kart cezalısı olduğu için oynayamayacak.

Süper Lig'in 18. haftasında Bodrumspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, hazırlıklarını sürdürürken bu maçta Mehdi Bourabia'dan yararlanamayacak. Fransız futbolcu, 4 sarı kart gördüğü için bu maçta sarı kart cezalısı olarak görev alamayacak.

Bu sezon 15 Süper Lig maçında Kayserispor forması giyen Mehdi Bourabia; Trabzonspor, Adana Demirspor Antalyaspor ve Galatasaray maçlarında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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